Приставы занялись взысканием 5 млн рублей с "Радио Свобода"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Судебные приставы уведомили московское бюро медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признано властями России СМИ-иноагентом) о том, что намерены взыскать 5 млн рублей по десяти штрафам, назначенным за отсутствие маркировки "иноагент" в материалах.

Приставы принесли в бюро уведомление. Они провели в редакции около двух часов и спрашивали об инвентаризации оборудования, сообщили представители бюро через сайт. "Работе редакции они никак не препятствовали", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что помещения редакции в Москве "РСЕ/РС" опечатаны судебными приставами.

"Судя по полученным ООО "РСЕ/РС" документам, исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, двухмесячный период выплаты штрафов согласно которым к настоящему моменту истёк, - говорится в сообщении. - Общая сумма штрафов по этим решениям составляет 5 миллионов рублей, дела по ним объединены в одно производство".

В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесёнными Минюстом в 2017 году в список СМИ - "иностранных агентов", новых правил маркировки публикаций. Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет примерно 70 млн рублей, уточняется в сообщении.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) "Интерфаксу" получить комментарий пока не удалось. Каких-либо исполнительных производств в отношении "Радио Свобода" в банке данных ФССП не значится.

В "РСЕ/РС" отмечают, что всегда соблюдали все нормы российского законодательства, но отказываются выполнять требования по маркировке публикаций, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику.

"ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из более чем 250-ти поданных к настоящему моменту апелляций. ООО "РСЕ/РС" также обжалует действия российских властей в Европейском суде по правам человека", - говорится в сообщении.

В середине апреля 423-й судебный участок города Москвы уведомил РСЕ/РС о том, что Роскомнадзор и мировой судья допустили процессуальные ошибки в определении подсудности части административных дел в отношении представляющего интересы медиакорпорации в России ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора. "Эти дела направлены на повторное рассмотрения, по большинству из них уже вынесены решения по назначению штрафов. В связи с истечением сроков подсудности отменены штрафы по 10 протоколам", - уточняется в сообщении.

7 апреля в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что Тверской суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы ООО "РСЕ/РС" и оставил в силе постановления мирового судьи о штрафах по 20 протоколам на сумму 5,5 млн рублей, которые теперь необходимо погасить в течение 60 дней.