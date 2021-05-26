Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новосибирской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще шесть получили травмы в результате столкновения легковых автомобилей в Колыванском районе Новосибирской области поздно вечером во вторник, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону

ДТП произошло в 19:00 мск во вторник (23:00 по местному времени) на 34 км автодороги К-12Р.

По данным полиции, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Corona Premio. От полученных травм на месте скончалась женщина-пассажир автомобиля Toyota, также пострадали водитель и пассажир. Их личности в настоящее время устанавливаются. Травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров и водитель ВАЗ-2106.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД и следователи проводят проверку.