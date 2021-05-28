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Трое детей и женщина стали жертвами ДТП в Хабаровском крае

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Срочная эвакуация из Ульчского района в Хабаровск потребовалась четверым пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), трое из которых дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

"Поздно вечером 27 мая в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило обращение территориального центра медицины катастроф об оказании помощи в эвакуации по жизненным показаниям четверых пострадавших в ДТП", - сказано в сообщении.

Травмы различной степени тяжести получили женщина 1993 года рождения и трое детей - 2012, 2019 и 2021 годов рождения. Вертолет МИ-8 оперативно вылетел, забрал пострадавших и ночью доставил их в краевую больницу.

По предварительным данным, авария произошла на дороге Селихино - Николаевск-на-Амуре в 5 км от поселка Циммермановка. Водитель легкового автомобиля Toyota Vista не справился с управлением и допустил его опрокидывание, сообщает пресс-служба.

Хабаровский край Хабаровск

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