Российским силовикам с октября увеличат оклады

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Денежное довольствие военнослужащих, росгвардейцев и сотрудников других силовых ведомств России будет увеличено в 1,037 раза с 1 октября 2021 года. Об этом говорится в постановлении премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Оклад повысят как для военнослужащих по призыву, так и для контрактников по воинским должностям и званиям.

Кроме того, будут увеличены должностные оклады и оклады по специальным званиям для сотрудников войск Росгвардии, сотрудников полиции, имеющих специальные звания, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, пожарным, таможенным органам и лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Увеличение довольствия будет обеспечено за счет бюджетных средств, предусмотренных на соответствующие цели, говорится в документе.