Проект об урегулировании претензий покупателей в интернете прошел I чтение

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении поправки в закон о защите прав потребителей, которые позволят покупателям предъявлять претензии к интернет-продавцам и урегулировать споры в досудебном порядке – через специальный онлайн-сервис.

Согласно законопроекту (№1138398-7), внесенному правительством РФ, в России появляется альтернативный механизм урегулирования споров между потребителями и продавцами (исполнителями) – через Единый портал Госуслуг, ориентированный на интернет.

Потребитель сможет отправить претензию и свои требования в электронной форме и увидеть ход рассмотрения своей заявки, а продавец или исполнитель будет обязан ее рассмотреть и отреагировать. Порядок рассмотрения такого спора должно будет определить правительство.

Законопроект фиксирует, что онлайн-сервис будет бесплатным как для продавцов и исполнителей, так и для покупателей. К рассмотрению спора могут привлекаться эксперты и независимые специалисты. В результате переговоров стороны могут прийти к взаимовыгодному соглашению – исполнить выдвинутые потребителем требования или найти альтернативный вариант по согласованию с потребителем.

Например, говорится в пояснительной записке, вместо устранения недостатков товара стороны могут договориться о возврате товара и возмещении его стоимости с предоставлением потребителю скидки на будущие покупки.

Предъявлять претензии можно будет как к российским продавцам и интернет-сервисам, так и зарубежным. Согласно проекту, иностранных юрлиц будет представлять на онлайн-платформе организации, уполномоченные производителем на принятие претензий на территории России.

Согласно пояснительной записке, идея онлайн-сервиса для досудебного урегулирования претензий потребителей в сфере электронной коммерции продвигается Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), а сам механизм содержится в рекомендациях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В Европе механизм онлайн-регулирования споров уже работает с 2016 года – на платформе ODR, оператором которой выступает Европейская комиссия. На национальном уровне подобная инициатива реализована в Канаде – там, приводят пример авторы законопроекта, действует онлайн-арбитраж по разрешению гражданских споров (CRT, споры по материальным требованиям до $5 тыс.).

Согласно финансово-экономическому обоснованию, проект закона не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.