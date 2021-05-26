Муфтий Татарстана стал обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин стал обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

Пурпурный пояс был вручен 23 мая в Казани в ходе семинара чемпионом России Даудом Адаевым.

В свою очередь муфтий рассказал в соцсети, что бразильским джиу-джитсу увлекается не только он, но и его сын.

"Чемпион России Дауд Адаев провел в Казани мастер-класс по бразильскому джиу-джитсу. Спортсмены познакомились с его богатым опытом, узнали интересные приемы и другие секреты джиу-джитсу. Я получил пурпурный пояс от BJJ. Мой сын Махмуд получил серый пояс с белой полоской, я очень рад, что его интересует борьба", - написал Самигуллин.

Он уточнил, что мастер-класс чемпиона России в Казани был приурочен к Международному дню спортивной борьбы.

Пурпурный пояс - это средний рейтинг взрослых в бразильском джиу-джитсу. Следующий, коричневый, пояс муфтий Татарстана сможет получить не ранее, чем через полтора года. Коричневый предшествует черному поясу, который приносит своему обладателю звание мастера и эксперта.