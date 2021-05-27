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Контроль за питанием в школах могут переложить с директоров на местные власти

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - На законодательном уровне планируется повысить уровень ответственности за качество питания школьников. Об этом сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам, координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта Антон Гетта.

"В планах у нас в части законотворчества – снятие ответственности за качество питания с директоров школ. Мы считаем, что директор школы не обладает теми полномочиями, да у него и других задач хватает. Эта ответственность должна быть переложена как минимум на глав муниципалитетов, возможно даже до уровня губернаторов", - сказал Гетта в четверг на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

Он отметил, что после поручения президента РФ этому вопросу уделяется большое внимание, контроль осуществляют все органы и службы.

"Также у нас в планах создание единых стандартов по контролю качества оказанных услуг. Мы считаем, что нужно сделать так, чтобы дети приходили домой и просили родителей приготовить так, как готовят в школе", - добавил Гетта.

Антон Гетта

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