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TikTok запустит программу поддержки авторов контента в РФ на 100 млн руб.

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Платформа для создания коротких видеороликов TikTok в России объявила о новом проекте, направленном на поддержку авторов контента, впервые предоставляя им возможность монетизировать свой контент. Как говорится в сообщении компании, она инвестирует в Фонд вдохновляющих креаторов 100 млн руб. в 2021 году.

Участники программы должны быть старше 18 лет, регулярно публиковать оригинальный познавательный контент в самых разных категориях в полном соответствии с правилами сообщества. Авторы должны будут разместить не менее 30 видеороликов за два месяца, минимальное совокупное количество просмотров всех роликов должно составить не менее 900 тыс.

В сообщении отмечается, что в июне Фонд станет доступен для участников Программы развития талантов, а в августе все авторы контента на платформе, соответствующие требованиям программы, смогут подать заявку на участие через специальную страницу в приложении TikTok.

Программа развития талантов была запущена TikTok в России в 2019 году для помощи авторам в создании более качественного контента, который позволит им добиться успеха в TikTok, уточняется в сообщении.

Кроме того, TikTok запускает Портал для авторов контента. Это ресурс, в котором авторы смогут найти всю интересующую информацию и советы о том, как снимать видеоролики.

Ранее аналогичные программы были запущены в других регионах мира.

TikTok сегодня является ведущим приложением для создания коротких видео, принадлежит китайской компании Bytedance Ltd.

Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.


TikTok

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