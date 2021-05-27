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Два теракта предотвратили на Ставрополье перед майскими праздниками

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении двух терактов на территории Ставропольского края в апреле, в преддверии майских праздников, планировавшие их сторонники запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" задержаны.

Задержан житель Ставрополя, который присягнул на верность одному из лидеров ИГ "с целью последующего совершения теракта на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства".

"В этот же период на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера",- заявили в ФСБ.

Ставрополье ИГ ФСБ

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