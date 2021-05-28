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Подозреваемые в подготовке двух терактов на Ставрополье арестованы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ставропольский суд отправил под стражу на два месяца подозреваемых в подготовке терактов на территории края, сообщили "Интерфаксу" в управлении ФСБ региона.

В четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении двух терактов перед майским праздниками на Ставрополье, планировавшие их сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ были задержаны. Один из них - житель Ставрополя, второй - гражданин одной из стран Средней Азии, находившийся в городе.

У фигурантов прошли обыски, были обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства.

ФСБ не сообщила, где задержанные планировали совершить преступления, а также не стала раскрывать их личности.

Ставропольский край

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