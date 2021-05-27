На красноярского замглавврача завели дело о халатности из-за продажи детей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении заместителя главного врача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Об этом сообщило в четверг СУ СКР по региону и республике Хакасия.

Предварительно установлено, что в 2020 году в центре родились 14 детей, которые были оставлены там же после выписки рожениц без попечения законных представителей. В этом случае сотрудники медучреждения обязаны сообщить о таких детях в органы опеки и попечительства по месту нахождения больницы.

Но заместитель главврача, отвечающая за выписку, не контролировала подчиненных, которые выписывают новорожденных. Отмечается, что она не приняла мер по передаче в органы опеки сведений о детях, оставшихся без попечения законных представителей.

В результате в 2020 году подчиненные ей медицинские работники передали 14 новорожденных детей не законным представителям, а постороннему лицу, представившему доверенности от граждан КНР.

"Недобросовестное и небрежное отношение к службе заместителя главного врача повлекло совершение в отношении 14 новорожденных детей тяжких преступлений в виде их купли-продажи", - говорится в сообщении.

Расследование ведется по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).