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Инспектор рыбоохраны погиб во время рейда на юге Сахалина

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Инспектор рыбоохраны погиб в четверг на реке Найба в Долинском районе при исполнении служебных обязанностей по пресечению браконьерской деятельности, сообщает в пятницу пресс-служба Росрыболовства.

"В рыбоохранном рейде на реке Найба в Сахалинской области трагически погиб Руслан Валерьевич Малышенко, главный государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Долинскому району Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Малышенко работал в органах рыбоохраны более десяти лет, отмечен ведомственными наградами. Коллектив Росрыболовства выражает соболезнования родным и близким. Семье погибшего будет оказана материальная поддержка.

Как сообщают местные СМИ, катер, которым управлял Малышенко во время рейда, наткнулся на неизвестное препятствие, от удара инспектора выбросило за борт в холодную воду. И хотя он был в спасательном жилете, выбраться из воды не смог.

Сахалин Росрыболовство

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