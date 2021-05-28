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Красноярского бизнесмена осудят за организацию убийства причастного к смерти его сына

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела местного бизнесмена, обвиняемого в покушении на организацию заказного убийства. Об этом сообщает в пятницу СУ СКР по региону и республике Хакасия.

По версии следствия, в 1999 году в Красноярске было совершено разбойное нападение на молодую семью, был убит глава семьи. Позднее по подозрению в убийстве молодого человека был задержан его друг детства. Он был признан виновным в организации разбоя и бандитизме и приговорен к 21 году лишения свободы. Отец убитого в суде настаивал на максимально жестком наказании для организатора и исполнителей преступления. В апреле 2017 года осужденного освободили условно-досрочно.

"Безутешный отец предложил своему знакомому за денежное вознаграждение в 1 млн рублей подыскать лиц, которые совершат убийство мужчины, лишившего жизни его сына. Получив от знакомого согласие, он передал ему часть денег в сумме 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Посредник нашел возможных исполнителей, но спустя время они отказались и обратились в полицию. Было проведено оперативно-розыскное мероприятие, в ходе которого посредник представил заказчику доказательства якобы совершенного убийства.

Отмечается, что информация об инсценированном преступлении была размещена в СМИ. Сообщалось, что с парковки одного из домов в Центральном районе города неизвестные похитили 42-летнего предпринимателя. На следующий день в 2 км от села Еловое Емельяновского района был обнаружен автомобиль пропавшего со следами, возможно, крови, документы на его имя, а рядом – кострище из автопокрышек, в котором находились обгоревшие фрагменты одежды и кости. Были представлены фото и видеофайлы с места.

"Информацией о проводимом мероприятии располагал узкий круг оперативных сотрудников полиции и следователей регионального Следственного комитета в связи с тем, что обвиняемый имеет обширные связи, в том числе в органах власти, в правоохранительных органах", - отмечается в сообщении.

68-летнему бизнесмену инкриминируется часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на организацию заказного убийства).

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса о передаче уголовного дела в суд. Также будет направлено постановление о применении к обвиняемому меры медицинского характера в связи с наличием у него заболевания, которое развилось после совершенного преступления.

Красноярск

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