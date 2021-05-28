Российские беспилотники получат высокоточную систему навигации

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Ростех" приступит к поставкам новых высокоточных систем навигации для беспилотников до конца 2021 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В 2020 году уникальные навигационные системы "Ростеха" прошли испытания на опытных образцах российских беспилотников и доказали свою высокую эффективность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил исполнительных директор "Ростеха" Олег Евтушенко, новая система позволит беспилотнику не зависеть от наземных ориентиров и погодных условий.

"В навигационных системах предусмотрена возможность работы по GPS или ГЛОНАСС, в совмещенном режиме или автономно. При этом погрешность систем - менее 1% при обычном режиме работы и менее 2% при автономном", - отметил генеральный директор АО "КРЭТ" Николай Колесов, слова которого приводят в пресс-службе.

Под применение в отечественных беспилотниках были адаптированы разработки, которые преимущественно использовались в самолетостроении. Системы навигации обеспечивают определение, комплексную обработку и передачу пилотажно-навигационных данных. При этом одновременно передается по отдельным каналам инерциальная и спутниковая информация.