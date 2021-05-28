Голунов остался доволен приговором экс-полицейским

Журналист Иван Голунов Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Журналист Иван Голунов считает приговор экс-полицейским, которые получили от 5 до 12 лет колонии за его незаконное задержание и фальсификацию доказательств, справедливым.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал и рассказывал о моей истории, выходил с пикетами. Я добился справедливости, и, надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа (расследования - ИФ), касающегося заказчика преступления. Приговором я доволен", - сообщил журналистам Голунов после оглашения приговора.

Ранее в пятницу стало известно, что Мосгорсуд назначил наказание от 5 до 12 лет колонии общего режима бывшим полицейским из "дела Голунова".

"Суд приговорил: назначить Игорю Ляховцу наказание в виде 12 лет лишения свободы, Акбару Сергалиеву - 8 лет, Максиму Уметбаеву - 8 лет, Роману Феофанову- 8 лет, Денису Коновалову - 5 лет", - огласил приговор судья Сергей Груздев.

Сотрудники УВД по Западному административному округу (ЗАО), задержавшие журналиста, признаны виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова, а также в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

"Дело Голунова"

Голунов был задержан 6 июня 2019 года. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.

Как установило следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Феофанов, Коновалов, Уметбаев и Сергалиев под руководством Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

Осведомленный источник рассказывал "Интерфаксу", что мотивом преступления следствие считает желание сотрудников продвинуться по службе, а также корыстные побуждения.

Сам Голунов заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью и намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.