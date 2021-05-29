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Крупный пожар произошел в торговых павильонах в Сочи

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В ночь с пятницы на субботу на улице Пластунской в Сочи произошло возгорание торговых павильонов на площади 870 квадратных метров, к настоящему моменту пожар потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Пластунская в Сочи поступило в 23:51. В 00:42 пожар был локализован на площади 870 квадратных метров, а в 01:21 полностью ликвидирован.

Был объявлен повышенный ранг пожара, к его тушению привлечены 46 человек и 16 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Сочи МЧС РФ

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