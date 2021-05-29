На Свердловской железной дороге сошли с рельсов цистерны с топливом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги, образовалась течь топлива, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в субботу на четной сортировочной горке при роспуске железнодорожного подвижного состава. Пассажирские поезда не задержаны.

В настоящее время на месте работают восстановительный и пожарный поезда, а также представители Свердловского центра экоспас.

На место происшествия выехал транспортный прокурор. Проводится проверка соблюдения требований экологического законодательства, а также о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Уральское следственное управление на транспорте СКР добавляет, что в результате инцидента повреждено железнодорожное полотно. Пострадавших нет. Следственные органы проводят процессуальную проверку.