В Барнауле двое детей попали в больницу после падения с батута

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Алтайском крае будут выяснять обстоятельства травмирования двух детей на батуте, сообщает Следственное управление СКР по региону.

По его данным, в воскресенье возле одного из торговых центров Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей получили травмы.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Состояние пострадавших уточняется. Дети госпитализированы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону, батут либо разгерметизировался, либо "отвязались стропы, которыми он крепился", в результате с него вылетели двое детей. Собеседник агентства добавил, что дети получили травмы при падении, их направили в больницу на обследование.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона агентству рассказали, что пострадали две девочки 2017 года рождения. По его словам, врачи оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое.

Между тем, по сообщению пресс-службы мэрии Барнаула, батут перевернулся в результате порыва ветра.

Батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.