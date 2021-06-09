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Прокуратура в Алтайском крае запретила работу всех проверенных батутов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Алтайском крае, в том числе в Барнауле, по требованию прокуратуры и гостехнадзора запрещено использовать все надувные батуты, которые на прошлой неделе успели проверить сотрудники этих ведомств, сообщил пресс-центр краевого правительства.

Проверяющие выявили нарушения в эксплуатации, в том числе и тех аттракционов, которые на момент проверки не работали.

Теперь сотрудники гостехнадзора могут инициировать внеплановые проверки. Проверяющие будут изучать документы аттракционов, журналы ежедневного осмотра и удостоверения операторов аттракционов. Также они намерены проводить более детальный осмотр аттракционов и выдавать предписания об устранении нарушений.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура может привлечь отдельных эксплуатантов к административной ответственности, индивидуальным предпринимателям может грозить штраф от 30 тысяч рублей, юрлицам - до 300 тысяч рублей.

Проверять батуты в регионе стали после инцидента в конце мая в Барнауле, когда батут опрокинулся, два ребенка с него упали и получили травмы. Всего в Барнауле насчитали более 20 надувных батутов, 14 из которых установлены на площадках у торговых центров, остальные - в парках отдыха. В первую очередь проверяли четырех индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 12 аттракционов.

Барнаул Алтайский край Прокуратура Гостехнадзор

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