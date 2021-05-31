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В Екатеринбурге самолет "Аэрофлота" прервал взлет из-за сигнала о столкновении

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Самолет Airbus A-320 авиакомпании "Аэрофлот" во время разгона прервал взлет в аэропорту Екатеринбурга в воскресенье, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По сообщению ведомства, на воздушном судне сработала система оповещения о столкновении. Никто не пострадал. Повреждений воздушного судна нет

На борту лайнера, вылетавшего из Екатеринбурга в Сочи, находились 124 пассажира, в том числе 30 детей.

Транспортная прокуратура после инцидента организовала проверку по соблюдению законодательства о безопасности полетов.

В представительстве "Аэрофлота" в аэропорту Екатеринбурга "Интерфаксу" уточнили, что самолет должен был отправиться в пункт назначения по расписанию в 18:25, а вылетел в 22:30 воскресенья.

Екатеринбург Аэрофлот

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