Более 13 млн пачек нелегальной табачной продукции изъято в РФ в 2020 году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Общее количество изъятой из оборота нелегальной табачной продукции на территории России в 2020 году составило 13 327 623 пачек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Согласно сообщению, в 2018 году было изъято 2 414 163 пачек, в 2019 - 11 400 387 пачек.

В ведомстве отмечают, что за первый квартал 2021 года было проведено 496 проверок соблюдения требований "Технического регламента на табачную продукцию", более половины из которых были внеплановыми. В абсолютных значениях это в 4,6 раза меньше аналогичного показателя в первом квартале 2020 года, когда была проведена 2 291 проверка.

Роспотребнадзор уточняет, что проверки были проведены в 562 субъектах и 931 объектах надзора. За отчетный период было составлено 537 протоколов об административных нарушениях.