Турист погиб при падении со скалы в нацпарке под Красноярском

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Мужчина сорвался со скалы и погиб в национальном парке "Красноярские Столбы" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального учреждения "Спасатель".

Как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, трагедия произошла днем в воскресенье, 30 мая. От полученных при падении травм турист скончался на месте. Очевидцы вызвали спасателей, которые извлекли тело погибшего из расщелины и передали сотрудникам полиции.

Мужчине было 56 лет. Являлся ли он профессиональным скалолазом, спасатели не уточнили.

Национальный парк "Красноярские Столбы" - старейшая в России особо охраняемая природная территория, созданная в 1925 году по инициативе местных жителей. Рекреационную зону нацпарка ежегодно посещают около 1 миллиона человек.