В колонии в Сыктывкаре произошел пожар

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Сыктывкаре случился пожар в исправительной колонии №1, сообщили в управлении МЧС по Республике Коми.

Там загорелась крыша производственного корпуса. Проводилась эвакуация заключенных и охранников, никто не пострадал, уточнили в пресс-службе управления.

Пожар потушили сотрудники ведомственной противопожарной службы и МЧС. Площадь возгорания в пресс-службе пока не назвали. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

В свою очередь в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии агентству сообщили, что в тушении пожара задействованы сотрудники ведомства, а также техника.