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Ростовский поджигатель осужден пожизненно за гибель восьми человек

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд признал Александра Комарова виновным в поджоге дома в Ростове Великом.

Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь суда Ольга Козлова.

Комаров признан виновным в убийстве восьми человек, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом, из хулиганских побуждений (пункты "а, в, д, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ), а также в покушении на убийство 9 лиц (часть 3 статьи 30 пункты "а ,в, д, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ).

Ранее в ходе прений прокурор Ярославской области Дмитрий Попов просил для Комарова пожизненное заключение с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября 2019 года. Погибли восемь человек, в том числе пятеро детей. Пострадали два человека.

Ярославская область

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