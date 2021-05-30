Поиск
AНачало в 16:15Белоруссия БелоруссияШвейцария ШвейцарияBНачало в 16:15Италия ИталияКанада КанадаAНачало в 20:15Швеция ШвецияСловакия СловакияBНачало в 20:15Финляндия ФинляндияЛатвия Латвия

Минпромторг и ГИБДД задумались об установке алкозамков за пьяную езду

Минпромторг и ГИБДД задумались об установке алкозамков за пьяную езду
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ прорабатывает с ГИБДД внесение изменений в правила дорожного движения, который позволят устанавливать алкозамки на автомобили водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде.

"Если человек хоть раз "попался", это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу", - сообщил журналистам замглавы Минпромторга Василий Шпак в рамках форума "Интеллект машин и механизмов" в воскресенье в Севастополе.

По его словам, министерство совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении такого нарушителя "таким образом, чтобы все автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком".

До конца года в рамках эксперимента, проводимого Минпромторгом совместно с разработчиками и участниками автомобильного рынка, должно быть доработано регулирование внедрения алкозамков, в частности, это касается их стандартизации.

Алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС с тем, чтобы передавать данные о водителе, а также контролировать наличие работающего алкозамка в машине.

Шпак отметил, что алкозамки являются полностью отечественной разработкой, включая программное обеспечение и компонентную базу, и, в отличие от зарубежных аналогов, позволяют идентифицировать водителя. "В Америке, в некоторых штатах, тоже есть история с алкозамками, но там смысл в том, что они все контактные, то есть там трубка, в которую нужно дышать, и естественно, она не позволяет распознавать водителя: там просто история - сел, дунул, тот, кто дунул, встал вышел, сел другой и поехал", - сказал замминистра.

Устанавливать алкозамки предлагается также каршеринговым компаниям для идентификации водителя и проверки его готовности управлять автомобилем. "Человек не тот, который по факту сел за руль и по фотографии опознан, не может им управлять. И соответственно, если этот человек нетрезв, тоже не может управлять", - пояснил Шпак.

Проект по разработке и внедрению алкозамков в РФ реализуется совместно Минпромторгом, ООО" Омега" (ведущий разработчик), НИИМА" Прогресс" (разработчик и производитель универсального бортового модуля), НПО "Старлайн" (производство инфомодулей и нейробоксов), АО" Лазерные системы" (разработчик и производитель бесконтактных алкоиндикаторов CarAlco), АО" ГЛОНАСС" и ООО" ИТ-резерв" (разработчик системы верхнего уровня).

Предполагается, что алкозамки будут устанавливаться как на автомобили личного пользования, так и на такси, машины каршеринга, грузовой транспорт.

Минпромторг РФ

Новости

Случайно раненный полицейским мужчина умер в Новосибирской области

Резюме с ошибками отклоняет каждый второй российский работодатель

Резюме с ошибками отклоняет каждый второй российский работодатель
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены максимальные с марта 9,7 тыс. случаев COVID

В России за сутки выявлены максимальные с марта 9,7 тыс. случаев COVID

Дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве в воскресенье

Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос дополнительной помощи Белоруссии

Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос дополнительной помощи Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 29 мая

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Песков заявил о виде на жительство в Белоруссии у россиянки Сапеги

"Белавиа" откроет новые рейсы в российские города

МИД заявил, что россиянам не придется возвращаться из-за рубежа ради загранпаспорта

МИД заявил, что россиянам не придется возвращаться из-за рубежа ради загранпаспорта

Airfrance согласовала с Москвой план полетов в обход Белоруссии

Airfrance согласовала с Москвой план полетов в обход Белоруссии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');