Эксперты подсчитали, что в Туве на покупку квартиры придется копить 67 лет

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на возможности россиян купить собственную квартиру, свидетельствуют расчеты Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА), сделанные по данным Росстата.

Так с 2017 по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше, следует из материалов АКРА, имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

Наименьший срок накопления на жилье в целом по России отмечается в субъектах с низкой стоимостью квадратного метра вторичного жилья и высокими среднедушевыми доходами. Зачастую эти субъекты расположены за Северным полярным кругом, что делает их менее привлекательными для постоянного проживания.

Например, в НАО и Магаданской области потребуется три года, чтобы накопить на жилье при заданных условиях в ценах и доходах 2020 года, в ХМАО - пять лет. В Мурманской области - шесть лет, в Камчатском крае, Белгородской и Липецкой областях - семь лет.

Наибольший срок накопления встречается в основном в субъектах с низкими среднедушевыми доходами, где существенную роль в жизни граждан играет натуральное хозяйство, отмечают авторы.

В Тыве, по оценкам АКРА, этот срок составляет 67 лет, в КЧР - 38 лет, в Республике Алтай - 32 года, в Ингушетии - 27 лет, в Крыму - 26 лет, в Калмыкии - 24 года.

Для жителей Москвы срок накопления составил бы десять лет, жители Санкт-Петербурга смогли бы накопить на квартиру через 11 лет.

Условия При составлении рэнкинга был принят ряд допущений: житель субъекта получает среднедушевой денежный доход в регионе проживания; цены и доходы фиксируются на каждый момент оценки; жители тех или иных субъектов потребляют только фиксированный набор товаров и услуг, рассчитываемый в стоимостном выражении для каждого субъекта РФ, а все неиспользованные средства идут на накопление суммы, необходимой для покупки квартиры. В качестве объекта покупки берется квартира на вторичном рынке условной площадью 33 кв. м.

В материалах подчеркивается, что не все жители страны в рамках допущений имеют возможность накопить на покупку квартиры, поскольку их доходы могут быть ниже среднедушевого дохода по субъектам проживания.

Среднедушевые доходы населения субъектов РФ (за исключением пяти субъектов с наибольшими показателями и пяти субъектов с наименьшими показателями) в 2019 году варьировались от 19 до 60 тыс. руб. в месяц. Поэтому, по расчетам АКРА, как минимум 33,4% (порядка 49 млн человек по состоянию на 2019 год) населения страны, чьи доходы не превышали 19 тыс. руб. в месяц, скорее всего, не могли себе позволить откладывать на квартиру в рамках выбранной методики без использования заемных средств, помощи со стороны государства или родственников.

Таким образом, фактически из рэнкинга исключаются наименее обеспеченные граждане, чей срок накопления на условную квартиру без дополнительной поддержки извне может быть значительно длиннее, чем в среднем по стране.