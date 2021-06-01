Три человека пострадали при пожаре в строящемся здании школы на Камчатке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел утром 1 июня в строящемся здании школы №33 в Петропавловске-Камчатском, трое строителей отравились продуктами горения. К настоящему времени огонь потушен, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

По данным городской станции скорой медицинской помощи, при пожаре пострадали трое строителей. У них легкая степень отравления продуктами горения. Пострадавшие сами обратились к медикам, им назначено амбулаторное лечение.

Горели первый и второй этажи здания, по предварительным данным, на площади около 200 квадратных метров. Площадь пожара уточняется. Огонь тушили специалисты нескольких пожарных частей и военнослужащие. Был объявлен повышенный - второй - ранг пожара.

По данным краевого министерства строительства и жилищной политики, пожар не нанес ущерба строящемуся зданию, горел пенополистирол.

Строительство корпуса школы № 33 на проспекте Рыбаков в столице региона ведется в рамках национального проекта "Образование". По данным правительства Камчатского края, здание рассчитано на 650 учащихся. Общая стоимость работ составляет порядка 650 миллионов рублей. 350 миллионов рублей из этой суммы запланировано на 2021 год - 330 миллионов из них составят федеральные средства. Завершение строительства запланировано к началу лета 2022 года.