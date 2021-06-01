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Почетный консул Испании начал работу на Дальнем Востоке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Почетный консул Королевства Испания Нейра Салазар Роджерс начал работу на Дальнем Востоке, сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке.

"Его консульский округ довольно обширный и включает в себя следующие регионы: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ", - говорится в сообщении.

Первый секретарь представительства МИД РФ во Владивостоке Игорь Лапицкий сообщил "Интерфаксу", что у испанского дипломата нет резиденции в Приморье.

"Во Владивостоке у него нет резиденции. У него достаточно большой консульский округ. Он к нам приехал, заявил о себе как аккредитованном дипломате", - пояснил Лапицкий.

Это первый дипломатический представитель Испании, начавший работу на Дальнем Востоке.

Почетный консул Королевства Испании на Дальнем Востоке может консультировать граждан по вопросам въезда в страну, которую он представляет, оказывать содействие двусторонним экономическим связям, организации культурных мероприятий.

Россия Испания Владивосток Нейра Салазар Роджерс

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