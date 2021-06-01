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Умер журналист-международник Мэлор Стуруа

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Известный советский и российский журналист-международник Мэлор Стуруа умер на 94-м году жизни, сообщает Союз журналистов России.

Стуруа скончался в Миннеаполисе (США), где проживал последнее время, от естественных причин, сообщил его сын, журналист Андрей Стуруа.

"Похоронен он будет в Москве. Сейчас занимаемся организацией похорон", - добавил он. Дата похорон еще не определена.

В СЖР напомнили, что Стуруа как корреспондент "Известий" в 1960 году сопровождал Никиту Хрущева в поездке по странам Востока, которую описал вместе с соавторами в книге "Разбуженный восток".

Он был корреспондентом "Известий" в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне. Возглавлял отдел по развивающимся странам "Известий", был членом редколлегии газеты. Он также был обозревателем газеты "Московский комсомолец", где публиковал статьи и репортажи из США. За годы работы за рубежом он написал более десятка книг о зарубежной политике.

В "МК" напомнили, что Стуруа был кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественной журналистики, Ордена Почета за заслуги в области культуры, печати, телерадиовещания, двух орденов Трудового Красного Знамени, российского Ордена Дружбы и советского Ордена Дружбы народов и других наград.

Хроника 05 января 2019 года – 01 июня 2021 годаУмершие знаменитости
СССР Мэлор Стуруа СЖР Известия МК США Великобритания

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