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Запасы воды в водохранилищах Крыма почти сравнялись с прошлогодними

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Более 79 млн кубометров воды накопилось в водохранилищах естественного стока засушливого Крыма к лету, это примерно на 6 млн кубов меньше, чем год назад, подсчитали синоптики региона.

"Продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 79,24 млн куб. м, что на 6,531 млн куб. м меньше, чем месяц назад, и на 5,92 млн куб. м меньше, чем год назад", - говорится в информации, опубликованной на сайте крымского гидрометцентра во вторник.

Метеорологи уточняют, что приток воды в водохранилища естественного стока в мае значительно уменьшился.

Гидромет также отмечает, что к концу весны "отсутствие стокообразующих осадков после третьей малоснежной зимы, как и в прошлом году, способствовало установлению ранней, нехарактерной для этого времени года, межени в бассейнах всех рек". "На большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание", - сказано в сообщении.

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В мае в бассейнах рек выпало 2,9-25 мм осадков, или 7-35% нормы.

"Самый значительный недобор осадков ощущался в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир. Они носили кратковременный характер и наибольшими были преимущественно в равнинных районах 16 и 29 мая. В Крымских горах снова наблюдался значительный недобор осадков", - отмечают специалисты.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020г ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона-2021 отменила график, Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул горячее водоснабжение после восьмимесячного перерыва. Проблемы пока остаются в Алуште, там вода подается только пять часов в сутки.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий. Среди них – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Правительство РФ весной 2021-го добавило еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.

Крым

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