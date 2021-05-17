Власти Крыма задумались о строительстве еще двух водохранилищ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Два водохранилища могут быть построены для решения проблемы дефицита воды в Симферополе и Алуште, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Скорее всего, будут построены дополнительные водохранилища: в Симферополе – на 15 млн кубометров, в Алуште – на 8 млн кубометров. Сейчас делаем технико-экономическое обоснование", - сказал Аксенов в прямом эфире местного телеканала "Миллет" в понедельник.

По его словам, обсуждаются также несколько проектов для сбора воды, которая уходит в Черное море, в Ялте. Власти Крыма планируют согласовать реализацию всех этих проектов до 1 июня.

Всего сейчас в районе Симферополя три водохранилища, в Алуште – одно.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона-2021 почти полностью отменила график, Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул ГВС после восьмимесячного перерыва. Проблемы пока остаются в Алуште, там вода подается только пять часов в сутки.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Весной 2021 года добавили еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем.