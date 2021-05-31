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Минстрой оценил потери воды в водопроводе Крыма в 70%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В коммунальных сетях Крыма потери воды достигают 65-70%, заявил замглавы Минстроя Максим Егоров и назвал борьбу с потерями воды основной задачей.

"Мы понимаем, что потери у нас - это распредсети. Наше предложение - в первую очередь сделать технический аудит всех сетей, которые есть. Это не дешевое удовольствие, но без этого мы с вами не поймем, сколько фактически теряется воды в наших сетях", - уточнил Егоров.

По его словам, анализ позволит не только экономить воду, но и определить, какой ресурс дополнительно необходим.

"Если мы будем снижать потери, может не нужно нам столько воды, сколько заявляется дополнительно добывать", - резюмировал замминистра.

В Крыму в 2019 и 2020 годах было маловодье, оно может продлиться в 2021 году, по прогнозам Росводоресурсов. В ряде городов Крыма воду в жилье с осени подавали по графику. Ялта на время курортного сезона 2021 год почти полностью отменила график, поскольку снег с гор пополнил водохранилища. Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и с 1 мая вернул горячее водоснабжение после восьми месяцев перерыва. В Алуште вода подается на пять часов в сутки.

В марте 2021 года был официально запущен в эксплуатацию водозабор на реке Бельбек, который вместе с построенной в конце прошлого года системой переброски воды из Кадыковского карьера призван решить проблему дефицита воды в Севастополе.

В план правительства по обеспечению водоснабжения Крыма входит опреснение морской воды, поиск новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт инфраструктуры. Всего на эти меры до 2024 года направят около 50 млрд рублей.

Крым Минстрой Максим Егоров Ялта Алушта Симферополь Севастополь

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