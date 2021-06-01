Шойгу запланировал на лето более 4500 военных учений

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В начавшийся летний период обучения в Вооруженных силах проведут более 4500 учений и тренировок, объявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, основные усилия будут направлены на "совершенствование индивидуальных показателей" и "сохранение интенсивности боевой подготовки".

Главным итогом 2021 учебного года в российской армии станут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021". Маневрам будет предшествовать комплекс специальных учений.

На учениях "Запад-2021" планируется массовое применение авиации, будет создана сложная воздушная обстановка, предупредил он и потребовал, чтобы весь авиаперсонал был "в полном объеме готов к действиям в таких условиях".

"Кроме того, необходимо, чтобы аэродромы, вертолётные площадки и авиационная техника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полетов", - добавил министр.

Ранее 1 июня департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны объявил, что в новом учебном году, который начался с июня, намечено более 1000 учений ВДВ. Главным мероприятием подготовки десантников там также назвали учения "Запад-2021"

"В 2021 году спланировано к проведению более 50 мероприятий по плану международной деятельности, 7 из которых - это совместные учения войск", - сообщили в ведомстве. Еще готовится 12 батальонных тактических учениях с десантированием личного состава и техники, а также два полковых тактических командно-штабных учения также с десантированием.

В департаменте добавили, что в войска продолжатся поставки современных парашютных систем Д-10 и "Арбалет-2" и новейших парашютных систем для десантирования боевых машин и грузов.

Центральный военный округ (ЦВО) в летний период проведет девять международных учений в России, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин. "Главным мероприятием совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение "Мирная миссия-2021", которое пройдет в сентябре", - сказал он. В состав ЦВО входят 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.