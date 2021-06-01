Минздрав в сентябре введет электронные свидетельства о смерти

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - С 1 сентября можно будет получить электронное свидетельство о смерти родственника, сообщили в пресс-службе Минздрава и сослались на новый приказ.

С согласия родственников умершего медицинское свидетельство о смерти будут создавать в электронной форме, его будут заводить в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а затем переправлять в органы ЗАГС для регистрации.

Сейчас родственники умершего получают бумажное медицинское свидетельство о смерти, которое нужно сдать в ЗАГС, чтобы там внесли изменения в акты гражданского состояния и выдали свидетельство о смерти.

Новый приказ позволит создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти, и это облегчит обмен данными между различными ведомствами и даст возможность отслеживать смертность "в регионах на основе первичных данных в режиме реального времени", считают в Минздраве.