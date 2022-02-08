В РФ с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти, документ вступает в силу с 1 марта.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, россияне смогут получать документы о смерти в электронном виде, подписанные с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Создание электронного документа станет обязательным.

Поставщиками сведений в Федеральный реестр будут медицинские организации, Федеральная налоговая служба (ФНС), Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования.

Пользователями сведений Федерального реестра являются Минздрав, Минцифры, ФНС, органы ЗАГС, Федеральная служба государственной статистики, федеральные органы исполнительной власти и медорганизации.

Сейчас родственники умершего получают бумажное медицинское свидетельство о смерти, которое нужно сдать в ЗАГС, чтобы там внесли изменения в акты гражданского состояния и выдали свидетельство о смерти.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что электронные свидетельства о смерти планировали ввести с 1 сентября 2021 года.