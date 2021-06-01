Вандалы разрисовали памятник солдату и матросу в Севастополе
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные повредили памятник солдату и матросу в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
В сообщении надзорного ведомства говорится, что хулиганы разрисовали краской постамент памятника, расположенного в Хрустальной бухте.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).
Памятник солдату и матросу посвящен победе в Великой Отечественной войне. Его высота - 40 метров, он входит в число самых крупных памятников советского периода. Является одним из символов Севастополя.