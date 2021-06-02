Вандалы попортили мемориал Олегу Табакову в Саратове

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Саратове в саду имени Радищева неизвестные испортили мемориальную стену и театральную тумбу, посвященную творчеству актера Олега Табакова.

Мэр города Михаил Исаев сообщил об этом в инстаграме и попросил полицию провести по факту проверку. Он считает, что "виновные должны быть найдены и наказаны".

Исаев также пообещал, что муниципалитет скоро устранит ущерб, "чтобы мемориальный комплекс выглядел достойно".

В мэрии "Интерфаксу" уточнили, что неизвестные погнули буквы на мемориале и разрисовали фотографии Табакова. На снимках видно, что фотографии исцарапаны.

Олег Табаков родился в Саратове и учился там в школе. В 2015 году к его 80-летию в городе открыли ему памятник в образах одной из первых его ролей - Олега Савина из фильма "Шумный день", - и кота Матроскина. Рядом со скульптурами появился мемориал.