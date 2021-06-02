Поиск
AНачало в 20:15Россия Россия6 : 0Белоруссия БелоруссияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия2 : 1Латвия ЛатвияОконченподробнее

Вандалы попортили мемориал Олегу Табакову в Саратове

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Саратове в саду имени Радищева неизвестные испортили мемориальную стену и театральную тумбу, посвященную творчеству актера Олега Табакова.

Мэр города Михаил Исаев сообщил об этом в инстаграме и попросил полицию провести по факту проверку. Он считает, что "виновные должны быть найдены и наказаны".

Исаев также пообещал, что муниципалитет скоро устранит ущерб, "чтобы мемориальный комплекс выглядел достойно".

В мэрии "Интерфаксу" уточнили, что неизвестные погнули буквы на мемориале и разрисовали фотографии Табакова. На снимках видно, что фотографии исцарапаны.

Олег Табаков родился в Саратове и учился там в школе. В 2015 году к его 80-летию в городе открыли ему памятник в образах одной из первых его ролей - Олега Савина из фильма "Шумный день", - и кота Матроскина. Рядом со скульптурами появился мемориал.

Ушел из жизни Олег Табаков

13
Актер, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков в сцене из спектакля "Дракон" режиссера Константина Богомолова. 2017 год.Игорь Верник и Олег Табаков на сцене МХТ им. А.П. Чехова. 2017 год.Актер Олег Табаков в роли Старейшины во время съемок фильма "Тот еще Карлосон!" режиссера Андреасяна. 2011 год.Сергей Безруков и Олег Табаков в сцене из спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро". 2009 год.С Эмилией Спивак в сцене из фильма "Статский советник" по роману Бориса Акунина. 2005 год.Олег Табаков и Марина Зудина. 1994 год.Олег Табаков на репетиции с молодыми актерами. 1989 год.Сцена из спектакля "Юристы". 1985 год. Кадр из кинофильма "Несколько дней из жизни Обломова". На снимке: Народный артист СССР Андрей Попов в роли Захара (слева) и Народный артист РСФСР Олег Табаков в роли Обломова (в центре). 1980 год. Кадр из фильма "Неоконченная пьеса для механического пианино". 1977 год. Олег Табаков с французскими актрисами Женевьевой Казиль (слева) и Франсуаз Фалькон во время приема, посвященного гастролям в СССР французского театра "Комеди Франсез". 1973 год.Спектакль "Обыкновенная история" на сцене театра "Современник". Олег Табаков и Галина Соколова. 1966 год. Кадр из фильма Григория Чухрая "Чистое небо". Евгений Урбанский (справа) и Олег Табаков. 1961 год.
Актер, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков в сцене из спектакля "Дракон" режиссера Константина Богомолова. 2017 год.
Саратов Олег Табаков Михаил Исаев

Новости по теме

Новости

Россия в январе-мае сократила экспорт нефти в дальнее зарубежье на 15,7%

Крупный инвестор заинтересовался производителем колбас ГК "Царицыно"

Рубль незначительно изменился к доллару и евро в ожидании новых триггеров

Рубль незначительно изменился к доллару и евро в ожидании новых триггеров

Основные акционеры Headhunter планируют продать 4,5 млн акций сервиса

Задержана тетя оппозиционера Дмитрия Гудкова

Что произошло за день: вторник, 1 июня

Оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что его увезли на допрос

Оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что его увезли на допрос

В Кремле заявили о готовности продолжать транзит газа через Украину

Лавров заявил, что РФ не ждет прорывов от встречи Путина и Байдена

Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым

Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');