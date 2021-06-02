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В Ростове-на-Дону после ливня затопило подъезд в девятиэтажке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону после сильных ливней затопило подъезд девятиэтажного многоквартирного дома, сообщили в областном управлении МЧС.

Сигнал о подтоплении спасатели получили в 5 утра в среду. Выяснилось, что у дома 109/5 по проспекту Ленина подтопило придомовый участок, и вода залилась в подъезд на 40 см.

В откачке воды участвуют 23 человека и девять единиц техники, в том числе 18 сотрудников МЧС.

Накануне синоптики предупреждали, что 1 июня и местами 2 и 3 июня в Ростовской области пройдут сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. В МЧС напомнили, что в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

Ростов-на-Дону МЧС

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