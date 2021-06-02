Житель Владивостока предстанет перед судом за убийство и поджог из-за кота

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в тяжких преступлениях, совершенных после пьяной ссоры из-за кота.

Летом прошлого года на острове Русский во Владивостоке мужчина поссорился со своей сожительницей, которая отказалась принести закуску и потребовала, чтобы мужчина убрал за своим котом. Обвиняемый облил женщину горючей жидкостью, а затем поджег ее. Об этом сообщило следственное управление СКР по Приморскому краю.

После поджога мужчина взял кота и выбежал на балкон квартиры, где находился, пока его не спасли пожарные. Женщина получила тяжелые ожоги и погибла. В результате пожара пострадала квартира. Отмечается, что Владивостокскому городскому округу причинен ущерб более чем на 1,2 млн рублей.

Следователи предъявили 51-летнему фигуранту обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, а также в поджоге.