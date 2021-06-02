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ПМЭФ-2021

В Думу внесен проект о присвоении "Аэрофлоту" статуса национального перевозчика

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект, который присваивает "Аэрофлоту" статус национального перевозчика. Это позволит ему получать по решению правительства ряд финансовых преференций, а также не будет распространять на него действие закона о банкротстве.

Автор инициативы (№1185430-7) – член думского комитета по транспорту Максим Сураев (Единая Россия).

В пояснительной записке напоминается, что сейчас в законодательстве РФ отсутствует понятие "национальный перевозчик". Вместе с тем, в международной практике такое понятие содержится в документах Международной организации гражданской авиации.

Согласно законопроекту, на работу компании не будет распространяться действие закона о банкротстве. Кроме того, для обеспечения финансовой устойчивости компании правительство будет анализировать ее финансовое состояние; погашать образовавшуюся задолженность федерального бюджета перед национальным перевозчиком, являющимся исполнителем работ по государственному заказу; обеспечивать проведение реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами; предоставлять государственные гарантии.

Документ внесен без отзыва или заключения правительства.

В октябре прошлого года "Аэрофлот" провел допэмиссию акций, направленную на стабилизацию деятельности в условиях COVID-кризиса перевозок. РФ в ходе SPO выкупила акции компании на 50 млрд руб. на средства Фонда национального благосостояния. После этого доля государства в "Аэрофлоте" выросла с 51,17% до 57,34%, около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% – у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении.

В конце апреля "Аэрофлот" получил кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне "ruAA-" со "стабильным" прогнозом, кроме того, на текущей неделе совет директоров компании в существенном факте сообщил, что планирует рассмотреть вопрос об утверждении выпуска облигаций 31 мая. Как сообщалось ранее со ссылкой на источники, компания в первой декаде июня планирует разместить первый в рамках программы выпуск 5-летних облигаций объемом от 15 млрд рублей.

Госдума Аэрофлот

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