В Петербурге закрыли дело о взрыве на строящемся ледоколе "Иван Папанин"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга прекратил производство по делу о нарушении правил безопасности при ведении работ на строящемся патрульном ледоколе проекта 23550 "Иван Папанин". В результате происшествия летом прошлого года погиб рабочий и пострадали двое его коллег. Об этом сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

На скамье подсудимых находился мастер АО "Адмиралтейские верфи" Сергей Гурцев.

"Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Гурцева прекратил в связи с примирением сторон", - говорится в сообщении.

Соответствующие ходатайства заявлены потерпевшими. Отмечается, что Гурцев возместил причиненный им вред.

Как полагало следствие, в июне 2020 года в результате "преступного легкомыслия" Гурцева воспламенилась газо-воздушная смесь в помещениях строящегося патрульного корабля "Иван Папанин" проекта 23550. В результате три работника "Адмиралтейских верфей" получили ожоги разной степени, позднее один из пострадавших скончался в больнице.

Корабли ледового класса проекта 23550 объединяют качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они способны преодолевать лед толщиной до полутора метров. Их будут использовать для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов в контейнерах на верхней палубе.