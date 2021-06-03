Росреестр и ВТБ переведут сделки с недвижимостью в цифровой формат

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Росреестр и банк ВТБ планируют полностью перейти на электронное взаимодействие и перевести все сделки с недвижимостью в цифровой формат.

Соответствующее соглашение подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Реализация соглашения позволит вывести на новый уровень электронное взаимодействие Росреестра и банка ВТБ в сфере государственной регистрации недвижимости, в том числе ипотечных сделок, поможет автоматизировать процессы и сократить время обмена информацией для повышения качества предоставления услуг", - сказал глава Росреестра Олег Скуфинский.

Он отметил, что в 2020 году произошел колоссальный рост спроса на услуги Росреестра в электронном виде. Так, доля электронной ипотеки увеличилась с 9% до 44,7%. Вдвое увеличилась доля поступающих на регистрацию договоров долевого участия - с 19,9% до 48,4%.

Совместная работа не ограничится только разработкой технологий для регистрации сделок в электронном виде. Предполагается обеспечить безопасность применяемых технологий, консолидировать активность по совершенствованию законодательной базы, упростить документооборот между участниками процесса.

"Стратегическая цель ВТБ состоит в том, чтобы клиенты по всей стране могли проводить в банке до 100% всех операций в короткие сроки и в цифровом виде, вне зависимости от сложности сделок. ВТБ и Росреестр решили объединить усилия и создать цифровой сервис, который позволит проводить любое регистрационное действие с объектом недвижимости, не выходя из дома и совершая для этого не более одного клика", - отметил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.