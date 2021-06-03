В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о прослушке уральских чиновников

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор фигуранту дела о нарушении тайны телефонных переговоров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Назначено лишение свободы на срок 1 год , 4 месяца и 15 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

По его словам, суд признал фигуранта виновным по трем статьям УК РФ: часть 3 статьи 30 (покушение на преступление), часть 1 статьи 138 (нарушение тайны телефонных переговоров) и часть 4 статьи 327 (подделка документов с целью скрыть другое преступление).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что осужденный входил в преступную группу и "брал биллинги у одного из сотовых операторов на должностных лиц из администрации города".

По его данным, помимо осужденного по делу о прослушке чиновников проходят еще четыре человека, в настоящее время они находятся под стражей.