Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF1Начало в 16:15Швейцария Швейцария0 : 0Германия ГерманияПервый периодQF2Начало в 16:15США США0 : 0Словакия СловакияПервый период

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о прослушке уральских чиновников

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор фигуранту дела о нарушении тайны телефонных переговоров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Назначено лишение свободы на срок 1 год , 4 месяца и 15 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

По его словам, суд признал фигуранта виновным по трем статьям УК РФ: часть 3 статьи 30 (покушение на преступление), часть 1 статьи 138 (нарушение тайны телефонных переговоров) и часть 4 статьи 327 (подделка документов с целью скрыть другое преступление).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что осужденный входил в преступную группу и "брал биллинги у одного из сотовых операторов на должностных лиц из администрации города".

По его данным, помимо осужденного по делу о прослушке чиновников проходят еще четыре человека, в настоящее время они находятся под стражей.

Екатеринбург

Новости

Кремль пообещал, что "прямая линия" с Путиным состоится в этом году

Кремль пообещал, что "прямая линия" с Путиным состоится в этом году
ПМЭФ-2021

Министр Котяков заявил о быстром восстановлении в РФ рынка труда

Моргенштерн оштрафован на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в песнях

ПМЭФ-2021

В Ростове Великом откроют Всероссийский центр венчания и крещения

В Ростове Великом откроют Всероссийский центр венчания и крещения
Пандемия коронавируса

В Минобрнауки РФ не планируют принудительной вакцинации студентов

ПМЭФ-2021

Греф рассказал, как победили принцип "где карту открывали, туда и идите"

Греф рассказал, как победили принцип "где карту открывали, туда и идите"
ПМЭФ-2021

СПбГУ стал участником Университетской программы "Интерфакса"

СПбГУ стал участником Университетской программы "Интерфакса"

Мишустин выделил 33,8 млрд рублей на развитие "Артека"

В Петербурге начались обыски в компаниях по аренде самокатов

В Петербурге начались обыски в компаниях по аренде самокатов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');