Двое детей насмерть разбились на скутере под Петербургом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело завели во Всеволожском районе Ленинградской области в связи с ДТП, в котором погибли двое подростков. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по Ленинградской области.

Производство ведется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По предварительным данным, днем в четверг в деревне Лесколово двое ехавших на скутере подростков 13 и 14 лет не справились с управлением, выехали на полосу встречного движения и столкнулись с автомобилем. Оба ребенка получили смертельные травмы.