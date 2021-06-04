Тело пропавшей туристки из Пермского края найдено в лесу на Урале

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Поисковая группа обнаружила тело туристки из Пермского края, которая пропала на прошлой неделе в Свердловской области.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, тело разыскиваемой женщины из Пермского края было спрятано в лесном массиве.

Позднее он уточнил, что полицейские задержали в Свердловской области подозреваемого в убийстве туристки.

"Ведет он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы "не при делах". Хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине", - пояснил Горелых.

Он также уточнил, что подозреваемый до этого восемь лет отсидел в исправительной колонии N2 Екатеринбурга за причастность к разбойному нападению, сопряженному с изнасилованием, и в данный момент находился в федеральном розыске за тяжкое преступление.

Пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области в свою очередь сообщила, что задержанному 43-летнему жителю Нижних Серег предъявлено обвинение по статье "убийство из корыстных побуждений".

По версии следствия, в ночь на 30 мая мужчина на берегу реки Серга из корысти убил незнакомую ему 35-летнюю туристку из Пермского края, после чего спрятал ее тело и похитил имущество.

29 мая туристка из Пермского края на автомобиле приехала в город Михайловск в Свердловской области и оставила там на городской плотине машину, затем, по версии следствия, добралась до города Нижние Серги и оттуда начала сплав по реке Серга на байдарке до села Аракаево. Однако там не появилась.