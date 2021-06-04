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Россиянка Кузьменко получила восемь лет колонии за госизмену

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии россиянку Татьяну Кузьменко по делу о госизмене. Как сообщили "Интерфаксу" в суде, ей дали отсрочку до тех пор, пока ее ребенок 2009 года рождения не достигнет 14 лет.

Приговор Кузьменко вынесли 3 июня.

О фабуле уголовного в отношении Кузьменко официально ничего не сообщалось.

На прениях сторон гособвинитель попросил для подсудимой 12 лет лишения свободы, отметили в суде.

Процесс был закрытым, поскольку материалы дела засекречены. Суд рассматривал дело в особом порядке - без исследования доказательств, что подразумевает признание подсудимой вины.

Южный округ Татьяна Кузьменко

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