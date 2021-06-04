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ПМЭФ-2021

Естественная убыль населения РФ за январь-апрель выросла почти вдвое

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в апреле 2021 года выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с апрелем 2020 года, составив 57 678 человек (против 36 523 человек годом ранее), сообщил Росстат.

При этом число родившихся в апреле 2021 года снизилось на 3,2% - до 110 667 детей со 114 350 детей в апреле 2020 года.

Число умерших в РФ в апреле 2021 года увеличилось на 11,6% - до 168 345 человек со 150 873 человека в апреле 2020 года.

За январь-апрель 2021 года естественная убыль населения РФ составила 304,5 тыс. человек против 158,3 тыс. человек в январе-апреле 2020 года (рост в 1,9 раза).

Родилось в РФ за январь-апрель 2021 года 447,6 тыс. детей против 452,6 тыс. годом ранее (снижение на 5,0%). Умерло за январь-апрель 2021 года 752,1 тыс. человек против 610,9 тыс. человек годом ранее (рост на 41,2%).

Естественная убыль населения в РФ в 2020 году выросла более чем в 2 раза - до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года - тогда естественная убыль населения составила 846,6 тыс. человек.

По данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,24 млн.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек (до этого 146,3 млн человек было стране последний раз в 2001 году, а минимум был достигнут в начале 2009 года - 142,7 млн человек).

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