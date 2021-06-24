Эксперт ждет сокращения численности трудоспособного населения РФ на 7 млн человек

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Численность трудоспособного население России через десять лет сократится на 7 миллионов человек, считает директор Центра социологических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС, профессор кафедры социальных технологий Анатолий Клюев.

Численность трудоспособных россиян будет снижаться в среднем по 700 тысяч человек в год.

"На этом фоне материальная отдача от труда будет возрастать: молодые люди с хорошим образованием, на пике своей профессиональной активности и в условиях дефицита рабочей силы будут иметь возможность максимизировать отдачу и свой человеческий капитал, трансформировав его в высокий текущий заработок", - сказал он в рамках Международного Невского форума в четверг.

Говоря о востребованных в 2030 году специальностях, профессор отметил, что новые профессии будут формироваться на стыке дисциплин: наноматериалы и медицина, генетика и биосинтез, дополненная реальность и ЗD-печать, когнитивные и информационные системы. При этом грядущее десятилетие потребует от работников готовности к серьезной переквалификации и непрерывному обучению. "Залог успеха заключается в способности развивать технологии и бизнес в области инновации, формировать новые продукты. К слову, у Санкт-Петербурга в этом смысле есть большой диджитал-потенциал", - добавил Клюев.

Отдельно Клюев остановился на перспективах удаленной работы. По его словам, повсеместному внедрению такого формата мешают объективные обстоятельства. В частности, существование непрерывных производств. Вместе с тем для таких профессий, как журналист, архитектор, инженер, дизайнер, менеджер - не требующих постоянного присутствия в офисе - гибридные графики и полный "дистант" в будущем могут сохраниться.

Профессор обратил внимание на требования молодежи к первому месту работы, которые за последние несколько лет значительно изменились. "Согласно опросам, 33% граждан относятся к труду как к делу - чем больше платят, тем больше и будет сделано - такой прагматичный подход. И этого мнения придерживаются 44% россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Однако человек существо биосоциальное, любознательное и любопытное, поэтому он будет выше голого расчета, да и сама экономика и жизнь расставят все по своим местам. Конечно, сегодня концепция всесторонне развитой личности не в моде, но здравый смысл заставит вернуться к ее реализации", - заключил эксперт.

Международный Невский форум проходит в Санкт-Петербурге 24-26 июня. Организатором мероприятия выступил Северо-Западный институт управления РАНХиГС при президенте РФ.