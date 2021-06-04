На Ставрополье осужден участник убийства супружеской пары в 2000 году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суд на Ставрополье приговорил к длительному сроку заключения местного жителя Анатолия Зименкова, который более 20 лет назад вместе с тремя подельниками убил супружескую пару из-за 8 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленники заранее спланировали нападение и спрятали вблизи дома супругов подготовленную одежду, обрез охотничьего ружья и металлическую монтировку. Войдя в дом, они избили потерпевших, затем подожгли дом и скрылись.

Женщина скончалась на месте, а мужчине удалось выбраться из горящего дома, однако от полученных ожогов он погиб, говорится в сообщении.

Отмечается, что из дома супругов преступникам удалось похитить только около 8 тыс. рублей.

Троих злоумышленников задержали вскоре после преступления. В 2001 году они получили от 20 до 22 лет в колонии строгого режима. Последний фигурант дела был пойман спустя 20 лет.

Со своей стороны пресс-служба следственного управления по региону уточняет, что поиски осужденного Зименкова все это время вели следователи СКР совместно с оперативниками МВД. Мужчина был задержан в апреле 2020 года в Ставрополе, где проживал под другой фамилией.

Четвертого соучастника жестокого убийства признали виновным по части 2 статьи 105 (убийство двух лиц), части 3 статьи 162 (разбой), части 1 статьи 167 (умышленное уничтожение имущества) УК РФ

"Суд, согласившись с позицией гособвинения, назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.