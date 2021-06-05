Женщину с детьми эвакуировали с балкона горящей квартиры в Петербурге

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Крупный пожар в квартире тушат в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

По информации ведомства, около 12 часов в пятиэтажном доме на проспекте Стачек загорелась коммунальная шестикомнатная квартира на четвертом этаже. На ее балконе оказались женщина и двое детей, которых эвакуировали при помощи трехколенной лестницы.

Всего из здания были эвакуированы 15 человек. Пострадали четыре человека: мужчина получил ожоги тела 8%; женщина и два ребенка получили легкое отравление угарным газом, говорится в сообщении.

В настоящий момент возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано.